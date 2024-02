Samsung Galaxy Ring rivelato al pubblico: sarà il prodotto dell'anno?

Non sono state comunicate informazioni sulla data di uscita ma, successivamente, Daniel Seung Lee, responsabile globale B2B Wearable/IoT/Accessory di Samsung Electronics, avrebbe condiviso alcune informazioni non ufficiali, confermando le voci secondo le quali l'anello sarà disponibile entro la fine dell'anno, più precisamente nella seconda metà del 2024 .

Inoltre, lo smart ring coreano sarà dotato di sensori di pregiata fattura , anche se i dettagli specifici devono ancora essere rivelati. Finora riguardo le funzioni, sappiamo che il dispositivo si concentrerà sul monitoraggio del sonno, includendo la frequenza cardiaca, la qualità del sonno e i movimenti notturni. Il dispositivo fornirà anche un punteggio di vitalità per valutare la condizione fisica e mentale, insieme a un sistema ad obiettivi per aiutare gli utenti a raggiungere determinati livelli di salute chiamato "Booster Card".

Da quanto è possibile comprendere, Samsung potrebbe anche introdurre introdurre più modelli per gli utenti in base alle preferenze individuali, ovvero scegliere se avere una durata della batteria prolungata o optare per funzionalità avanzate.

Con il lancio di Galaxy Ring, Samsung presenta agli utenti un nuovo modo per semplificare la vita quotidiana, offrendo informazioni dettagliate e strumenti utili a una comprensione approfondita del proprio stato di salute e non solo, sia di giorno che mentre si è a riposo.

Ecosistema di salute

Samsung ha comunicato anche gli sforzi compiuti per migliorare la durata della batteria in vista del lancio entro la fine dell'anno, sottolineando che al momento il Galaxy Ring non è ancora disponibile per l'acquisto

L'azienda sottolinea che l'anello è parte integrante della visione di Samsung atta a dar forma a una piattaforma digitale del benessere connessa e integrata.

Nello stesso contesto del Mobile World Congress di quest'anno, Samsung ha presentato diverse innovazioni nei settori della salute e del benessere, ponendo a servizio suo e dei suoi utenti l'intelligenza artificiale.

Galaxy Ring è un elemento fondamentale di questa iniziativa, sempre più conosciuta come Samsung Health, per promuovere uno stile di vita consapevole.

TM Roh, presidente di Samsung Electronics, ha evidenziato ulteriori funzionalità legate alla salute che saranno integrate nel Galaxy Ring, come il tracciamento della fertilità attraverso una collaborazione con Nature Cycles.

Da notare che l'anello sarà compatibile con Galaxy Watch, consentendo agli utenti di indossare entrambi i dispositivi contemporaneamente senza problemi o di optare per l'uso separato di anello e orologio.

In conclusione, nonostante Samsung non abbia ancora rivelato la data di uscita o il prezzo del suo futuristico wearable, le voci propendono per la possibilità di un lancio durante il secondo importante evento Unpacked previsto per luglio o agosto di quest'anno.

Pertanto, l'attesa e la curiosità intorno a questa categoria di dispositivi non farà che aumentare, ora che sappiamo anche del lavoro di Apple su di un prodotto analogo.