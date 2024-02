Demon Slayer: il cosplay di Hinatsuru da Kallisi__vamp è romantico

Nonostante sia solo poco più grande, Hinatsuru dimostra spesso di avere una personalità molto più matura delle altre due "compagne" e dello stesso Tengen in certi casi, assumendo quasi un ruolo di tutrice in alcuni casi, calmando il temperamento appassionato anche di Tengen.

I personaggi di Demon Slayer continuano a fare la loro comparsa in reinterpretazioni di vario tipo, come vediamo in questo ottimo cosplay di Hinatsuru da parte di Kallisi__vamp , in una ricostruzione davvero romantica e convincente della ragazza in questione.

La versione di Hinatsuru da Kallisi__vamp

Hinatsuru è un'abile combattente, in grado anche di valutare in maniera pacata e razionale le situazioni in cui si viene a trovare, nonostante sia in grado anche di lottare con grande decisione e forza.



L'interpretazione di Kallisi__vamp è veramente notevole: non solo per l'ottima ricostruzione del costume, dell'acconciatura e del trucco, ma anche per il particolare tono romantico dato a tutto il cosplay, davvero bello.

