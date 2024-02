Redmi Buds 5 Pro, la recensione dei migliori auricolari TWS della categoria

L'enorme catalogo di prodotti realizzati dal colosso Xiaomi comprende, tra le tante cose, anche un'ampia offerta di auricolari un po' per tutte le tasche. Esattamente come avviene con le sue linee di smartphone, questi sono poi separati a livello di brand tra modelli più costosi e raffinati, solitamente marchiati Xiaomi, ed altri più economici che rientrano sotto l'ombrello di Redmi . Pensare che questi ultimi siano però unicamente indirizzati a utenti con poco budget e altrettante poche pretese è però fondamentalmente scorretto, perché nel corso del tempo anche gli auricolari Redmi hanno saputo garantire buone prestazioni, in un crescendo tecnologico che di anno in anno ha spinto l'asticella sempre più in alto.

Caratteristiche tecniche

La forma è piuttosto classica, con lo stelo molto corto

Dal punto di vista tecnico i Redmi Buds 5 Pro sono auricolari in-ear true wireless che sfruttano il collegamento tramite protocollo Bluetooth 5.3 con un raggio di utilizzo fino a un massimo di 10 metri in condizioni prive di ostacoli.

L'aspetto non si discosta dai canoni di questo tipo di prodotti a partire dalla custodia, di forma ovale e dalle dimensioni di 61 × 46.8 × 25 mm per un peso di 42,8 grammi compresi di auricolari. La forma della custodia è comoda da maneggiare e da tenere nella tasca dei pantaloni, l'apertura è agevole e la cerniera del coperchio risulta abbastanza solida. In generale siamo nella media della qualità costruttiva in questa fascia di prezzo, per cui non si ha la sensazione di fragilità o di materiali troppo economici. Al suo interno gli auricolari trovano posto in appositi alloggi scavati così da posizionarli in verticale, con un magnete che ne assicura la stabilità.

I Redmi Buds 5 Pro sono dotati di un design a doppio driver coassiale, composto da un driver per bassi da 11 mm con diaframma in titanio e un tweeter piezoelettrico in ceramica da 10 mm: una struttura che garantisce una resa audio ottimale su tutte le frequenze, con una notevole versatilità. È presente la certificazione per i protocolli LDAC e Hi-Res Audio Wireless.

La batteria del case è di 480 mAh, un valore nella media così come quello degli auricolari di 54 mAh: sostanzialmente significa che con la custodia al 100% si potranno ricaricare le cuffie grossomodo per 4 volte prima di doverla collegare alla corrente, ovviamente tramite connettore USB-C. Ad ogni modo, l'autonomia dichiarata parla di 6,5 ore con ANC attivato, che diventano 10 se disattivato. Niente male.

Per quanto riguarda l'ANC, l'azienda dichiara una capacità di cancellazione del rumore fino a 52 decibel in una frequenza fino a 4 kHz, di cui parleremo più approfonditamente in seguito.

Buona la resistenza IP54 ad acqua e polvere, che permette quindi di usare le cuffie anche sotto la pioggia o durante gli allenamenti, senza timore che il sudore possa danneggiarle. Va detto che alcuni concorrenti, come le OnePlus Nord Buds 2 vendute allo stesso prezzo fanno leggermente meglio, con una certificazione IP55.

Scheda tecnica Redmi Buds 5 Pro