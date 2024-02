DOOM ora è stato convertito ufficialmente... per un tagliaerba

Il produttore di tagliaerba automatici Husqvarna ha annunciato un aggiornamento del firmware del modello Automower NERA che consentirà di giocare al primo Doom, quello classico naturalmente, sul display dell'apparecchio. Chiaramente se avete dei demoni nascosti in giardino è il momento giusto per cacciarli una volta per tutte.

Doom può girare davvero su tutto, anche su di un tagliaerba . No, davvero, e anche in maniera ufficiale con una conversione vera e propria. Cosa c'è di meglio di ammazzare demoni mentre si pulisce il giardino?

Il trailer ufficiale

Battute a parte, il Doom per tagliaerba sarà giocabile usando i controlli dello stesso. Sinceramente non sappiamo dirvi quanto sia comodo farlo, ma il trailer ufficiale, che trovate qui di seguito, ci ha convinti che non si tratta di un'idea così pessima come sembra.

Considerate che i taglierba in questione non sono proprio economicissimi, visto che si parla di prezzi che oscillano tra i 1600 e i 2900 euro circa. Insomma, ci sono modi meno dispendiosi per giocare al classico di id. Detto questo, l'aggiornamento del firmware con Doom sarà disponibile dal 9 aprile al 9 settembre 2024. Se siete tra quelli che intendono lanciarsi in questa esperienza, visitate la pagina ufficiale dell'iniziativa.