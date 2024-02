Final Fantasy 7 Rebirth: video di Tifa e Aerith in costume è stato visto quasi 15 milioni di volte

Qualche giorno fa l'account X di Famitsu ha pubblicato un post co il video di Tifa e Aerith in costume da bagno, come appaiono in Final Fantasy 7 Rebirth. Naturalmente è andato desertificato perché ai videogiocatori non interessano tali frivolezze. In verità proprio no, visto che ha accumulato ben 14,4 milioni di visualizzazioni nel giro di quattro giorni (è disponibile dal 22 febbraio) e va crescendo sempre di più.