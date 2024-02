Enotria verrà rinviato per evitare Elden Ring: Shadow of the Erdtree, nuova data d'uscita in arrivo

Evidentemente, il fine settimana ha portato la squadra a più miti consigli, rendendosi conto che lanciare il loro nuovo gioco nello stesso giorno di Elden Ring: Shadow of the Erdtree sarebbe stato un " suicidio commerciale ", come riferito dagli stessi sviluppatori all'interno del canale Discord dedicato al gioco.

La cosa è assolutamente comprensibile, considerando l'enorme richiamo del gioco FromSoftware e la corrispondenza anche del genere, ma la battuta pubblicata dal team italiano poco dopo l'annuncio della data d'uscita del DLC di Elden Ring, in cui scherzava proprio su questa coincidenza , sembrava quasi far pensare che il team volesse andare allo scontro diretto.

Come era facile aspettarsi, il team Jyamma Games ha annunciato che Enotria: The Last Song , il souls-like ad ambientazione "italiana", verrà rinviato , con la necessità di cambiare la data d'uscita emersa a causa della corrispondenza con il lancio di Elden Ring: Shadow of the Erdtree .

La nuova data verrà svelata al Future Game Show

Il messaggio del CEO di Jyamma che ha comunicato il rinvio di Enotria

Enotria: The Last Song non uscirà più il 21 giugno 2024, con la nuova data d'uscita che verrà svelata il 21 marzo 2024, durante il Future Game Show, dunque puntiamo a tale giorno per conoscere la nuova data di uscita del titolo in questione.

La coincidenza con Shadow of the Erdtree sarebbe funesta praticamente per tutti, ma in particolare per un soulslike proveniente da una produzione di dimensioni non enormi e che vuole puntare a offrire un'alternativa particolare alle solite atmosfere e ambientazioni del genere.

Anche su Facebook, il technical director Diego Zamprogno aveva fatto capire che la decisione sullo spostamento era già in corso qualche giorno fa: "Neanche nei nostri incubi più spaventosi avremmo previsto una cosa del genere, sembra una barzelletta", aveva scritto lo sviluppatore poche ore dopo l'annuncio della data d'uscita di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, rivelatasi corrispondente a quella di Enotria.

"Mentre creiamo valanghe di meme, stiamo elaborando un piano B, che a conti fatti potrebbe non essere male". Enotria: The Last Song si distingue da altre produzioni simili per un'ambientazione alquanto luminosa, ispirata agli scenari e al folclore italiano, oltre a una particolare meccanica basata su maschere intercambiabili che modificano le abilità del protagonista. L'abbiamo provato l'ultima volta in occasione della scorsa Gamescom.