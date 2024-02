Ender Magnolia: Bloom in the Mist arriva anche su PlayStation e Xbox, data d'uscita in early access

Era stato annunciato con un trailer nel corso del Nintendo Direct , ma in queste ore vengono precisati meglio i dettagli al riguardo, compresa l'estensione delle piattaforme di riferimento anche alle console Sony e Microsoft, oltre a una data d'uscita in accesso anticipato.

Il gioco è un seguito di Ender Lilies: Quietus of the Knights , un apprezzato metroidvania caratterizzato da una particolare ambientazione tra fantasy e fiabesco oscuro, con cui questo nuovo titolo sembra condividere lo stile generale.

Ender Magnolia: Bloom in the Mist si svela essere un gioco multipiattaforma, visto che Binary Haze, Live Wire e Adglobe hanno precisato che il gioco arriverà anche su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S oltre che su Nintendo Switch, con data d'uscita in accesso anticipato su Steam annunciata.

Una fiaba oscura

Ender Magnolia ha uno stile molto particolare

Ender Magnolia: Bloom in the Mist sarà disponibile in early access su Steam a partire dal 25 marzo 2024, mentre non ci sono ancora informazioni per quanto riguarda l'arrivo della versione definitiva, che dovrebbe corrispondere al lancio sulle console.

Come il titolo precedente, anche questo è un metroidvania caratterizzato da un certo livello di sfida e una notevole attenzione agli scontri, tutto realizzato in 2D e dotato di una forte caratterizzazione estetica che crea una peculiare atmosfera.

La storia racconta di Lilac, personaggio che ha il potere di purificare le creature infettate da mefitici vapori che fuoriescono dalla terra e che in questo modo può trasformare i nemici in potenziali compagni di battaglia, con la possibilità di ottenere oltre 30 abilità differenti nel corso del gioco.

Potete conoscere il precedessore nella nostra recensione di Ender Lilies: Quietus of the Knight, che può far capire qualcosa delle caratteristiche di Ender Magnolia: Bloom in the Mist.