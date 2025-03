Ender Magnolia: Bloom in the Mist si aggiorna e aggiunge tre modalità di gioco e altre novità

Gli sviluppatori Adglobe e Live Wire hann confermato le novità introdotto con il nuovo aggiornamento per il metroidvania Ender Magnolia: Bloom in the Mist .

Le novità dell'aggiornamento di Ender Magnolia: Bloom in the Mist

Prima di tutto, Ender Magnolia: Bloom in the Mist introduce ora la modalità "Boss rush", che si sblocca dopo aver sconfitto tutti i boss del videogioco. Si può accedere ad essa tramite i punti di sosta, usando il menù delle Memorie che include una nuova voce "Boss Rush" al proprio interno. La modalità salva il tempo impiegato e i migliori tentativi per mostrarvi i vostri risultati. Superando la sfida si ottengono Frammenti.

Inoltre, è stata aggiunta la funzione per riaffrontare i singoli boss, sempre tramite il menù Memorie. Anche in questo caso si ottengono Frammenti.

Infine, troverete la modalità Nuovo Gioco + che si sblocca dopo aver visto uno specifico finale (non facciamo spoiler a riguardo). Questa modalità vi fa mantenere i parametri, le abilità e gli oggetti. Tutti i nemici saranno più forti e i boss avranno attacchi più aggressivi. Gli oggetti legati alle missioni non saranno spostati nel Nuovo Gioco +. Gli oggetti già raccolti verranno sostituiti con le principali valute del gioco. Ciò che non è stato raccolto invece rimarrà. Alla fine di Nuovo Gioco + potete avviare un ulteriore NG+, a ripetizione. Le reliquie hanno un nuovo livello di potenziamento in NG+.

Per quanto riguarda le correzioni minori, ci sono nuovi oggetti della galleria da acquistare con i Frammenti, alcuni eventi di gioco sono stati resi più chiari per rendere l'avanzamento più semplice, sono stati corretti errori di traduzione, visivi e di gameplay e il sistema di equipaggiamento è stato reso più semplice.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Ender Magnolia: Bloom in the Mist.