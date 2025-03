La serie di Devil May Cry su Netflix si mostra con un nuovo trailer

Netflix ha pubblicato un nuovo trailer dedicato alla serie animata di Devil May Cry , che come sappiamo farà il proprio debutto sulla piattaforma streaming il prossimo 3 aprile, puntando a rilanciare la popolarità del franchise Capcom.

Un progetto importante per Netflix?

Della serie Netflix di Devil May Cry si è cominciato a parlare alcuni anni fa e finalmente è tutto pronto per partire, nell'ambito di quello che sembra porsi come un progetto di una certa rilevanza per Netflix, che ha già previsto la produzione di altre stagioni.

Chiaramente sarà l'eventuale successo dello show a determinare il suo futuro sulla piattaforma streaming, ma la mano di Shankar dovrebbe fare la differenza, come del resto già accaduto con la serie animata di Castlevania.

Come detto, manca poco e potremo verificare di persona le qualità di questa riduzione, visto che la serie di Devil May Cry farà il proprio debutto su Netflix il prossimo 3 aprile.