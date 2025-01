Le recensioni di Famitsu premiano Ender Magnolia e non solo: solo ottimi voti questa settimana

Prima di vedere la lista dei giochi recensiti da Famitsu, ricordiamo che il sito propone una particolare struttura a quattro recensioni realizzate da quattro persone diverse, che assegnano un voto in decimi. Il voto massimo è quindi 40, sebbene sia molto raro che un gioco ottenga il "voto perfetto": nel 2024 solo Like a Dragon Infinite Wealth è stato in grado di farlo.

Come ogni settimana Famitsu - famosa testata giapponese - ha pubblicato nuove recensioni e queste ci permettono di vedere i voti di diversi videogiochi, precisamente quattro titoli per console, con un voto medio molto alto.

I voti delle recensioni di Famitsu

I quattro giochi recensiti da Famitsu sono i seguenti:

Cardfight!! Vanguard Dear Days 2 (Switch) - 7/8/8/7 [30/40]

ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist (PS5, PS4, Xbox Series, Switch) - 8/9/8/8 [33/40]

Phantom Brave: The Lost Hero (PS5, PS4, Switch) - 8/8/8/8 [32/40]

Wuthering Waves (PS5) - 9/9/8/8 [34/40]

Una scena di combattimento di Ender Magnolia: Bloom in the Mist

Cardfight!! Vanguard Dear Days 2 è ovviamente un gioco di carte, precisamente in stile anime. Sarà disponibile a gennaio (in una data ancora non definita) su PC e Nintendo Switch. Phantom Brave: The Lost Hero è invece un gioco di ruolo strategico giapponese di Nippon Ichi Software (famosi soprattutto per Disgaea). Famitsu indica che servono 35 ore per finire la trama e 100 ore per fare un po' tutto.

Wuthering Waves è invece un free to play GDR d'azione a mappa aperta sulla falsa riga di Genshin Impact, disponibile anche su PS5 da gennaio 2025. ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist è invece il metroidvania appena pubblicato su PC e console, seguito di Ender Lilies. Abbiamo anche da poco scoperto quante ore servono per finirlo.