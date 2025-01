Quanto dura Ender Magnolia: Bloom in the Mist? Ecco il numero di ore necessario per finirlo

Ender Magnolia: Bloom in the Mist sarà disponibile in versione 1.0, dopo vari mesi di accesso anticipato. Il videogioco metroidvania propone un mix di combattimenti, esplorazione, piattaforme e boss da sconfiggere, ma quanto tempo esattamente richiederà completare l'avventura?

Il numero di ore necessario per finire Ender Magnolia: Bloom in the Mist

Secondo quanto indicato, completare le sezioni principali di Ender Magnolia: Bloom in the Mist e arrivare alla fine della storia richiede circa 8-10 ore, ma ovviamente la maggior parte dei giocatori non vorranno (e semplicemente non saranno in grado) di correre dritti fino al finale.

Esplorare le componenti extra non è solo divertente ma alle volte necessario per potenziare il nostro personaggio. Se si desidera vedere un po' tutto del gioco, sbloccando ogni stanza e trovando ogni segreto, secondo Kotaku possiamo aspettarci circa 15-20 ore di gioco, ovviamente secondo il grado di abilità del singolo giocatore.

La testata afferma anche che Ender Magnolia: Bloom in the Mist include due finali e che se si vuole vedere il secondo potrebbe essere necessario fare una seconda partita, raddoppiando così il tempo di gioco.

Ricordiamo che Ender Magnolia: Bloom in the Mist in versione completa sarà disponibile dal 22 gennaio per PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X | S.

Se il gioco vi incuriosisce, potete leggere il nostro provato dell'accesso anticipato.