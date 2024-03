Ender Magnolia: Bloom in the Mist, abbiamo completato l'Accesso Anticipato e ve lo consigliamo

Abbiamo avuto l'occasione di provare al 100% la prima breve parte disponibile per gli acquirenti e siamo pronti per dirvi cosa ne pensiamo.

Il 25 marzo è arrivato su PC in accesso anticipato Ender Magnolia: Bloom in the Mist , il seguito di Ender Lilies, apprezzato metroidvania di Binary Haze Interactive. Previsto anche per PlayStation, Xbox e Nintendo Switch una volta giunti alla versione completa.

Ender Magnolia: Bloom in the Mist: come prima

In Ender Magnolia siamo un bambino che è in grado di purificare gli Homunculi

Chiunque abbia giocato a Ender Lilies si troverà subito a proprio agio in Ender Magnolia: Bloom in the Mist. Il nuovo capitolo, ambientato in un futuro dove le terre fiabesche hanno lasciato spazio a una versione fantasy della rivoluzione industriale, ci propone una serie di elementi che altro non sono se non una riproposizione del primo metroidvania.

Ancora una volta siamo un ragazzino, piccolo e fragile, che lascia il combattimento a esseri più potenti, in questo caso gli Homonculi, che potremo assegnare a vari tasti per eseguire combo e abbattere i nemici. La struttura metroidvania porta con sé chiaramente anche quel tocco di platform (veramente minimo nelle prime aree) e backtracking (anch'esso limitatissimo in questa versione) per trovare oggetti nascosti in giro per le mappe.

Anche dal punto di vista visivo e sonoro il lavoro su Ender Magnolia è degno del primo gioco, se non anche superiore, ma in parte dipende dal gusto personale. L'ambientazione industriale-fantasy di Magnolia può piacere più o meno del dark fantasy di Lilies, ma la cura nei dettagli in queste prime aree è encomiabile. Le musiche di Mili (Ender Lilies, Ghost in the Shell, Goblin Slayer) sono melanconiche e delicate, perfette per raccontare con l'audio la decadenza di questo regno.

Le prime impressioni sui sistemi base di gioco - combattimento, esplorazione, platform - sono positivi e, a meno di enormi cambiamenti nelle fasi avanzate, Ender Magnolia è praticamente Ender Lilies con una nuova grafica. Ci sono però tante differenze nei dettagli che cambiano in modo positivo l'esperienza, soprattutto in termini di "Quality of Life".