Star Ocean The Second Story R: un update ha aggiunto nuovi nemici, armi e il livello di sfida Caos

Star Ocean: The Second Story R ha ricevuto oggi il corposo aggiornamento 1.10 , che ha introdotto nuovi contenuti e sfide nel remake del secondo capitolo della serie. Tutte le novità sono state riassunte in un nuovo trailer, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Le altre novità

Sono stati aggiunti anche una serie di nuovi oggetti, tra armi, pezzi d'equipaggiamento e accessori per i personaggi, che sono disponibili all'acquisto una volta terminata la storia principale. Inoltre, è stata aggiunta la possibilità di azzerare il livello del personaggio, mantenendo tutti gli oggetti ottenuti in precedenza, così da poterlo sviluppare da zero nella modalità Nuova Partita+.

Non è finita qui, perché ora durante i vari eventi all'interno del gioco verranno sbloccate nuove illustrazioni per i personaggi non giocanti disegnate da Yukihiro Kajimoto e sarà possibile vedere quelle ottenute dalla schermata del titolo. Sarà possibile anche vedere tutti i finali sbloccati tramite la nuova "Raccolta finali", all'interno del menu "Speciale" nella schermata del titolo.

Insomma, parliamo di un aggiornamento davvero molto interessante, sia per chi ha già giocato il remake sia per chi magari ha intenzione di recuperarlo in un secondo momento. Se invece rientrate nella categoria degli indecisi, vi rimandiamo alla nostra recensione di Star Ocean The Second Story R.