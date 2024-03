Samsung One UI 6.1 arriva a brevissimo e implementa Galaxy AI sugli smartphone più vecchi

Samsung aveva già annunciato che l'aggiornamento One UI 6.1 con Galaxy AI sarebbe stato presto disponibile per i dispositivi più recenti, anche se la data di rilascio non era stata chiarita in precedenza. TM Roh, Presidente e Responsabile di Mobile eXperience Business presso Samsung Electronics, ha confermato l'intenzione dell'azienda di estendere le funzionalità di intelligenza artificiale a oltre 100 milioni di utenti Galaxy entro il 2024.

Secondo fonti ufficiali, il 28 marzo Samsung presenterà la One UI 6.1 con Galaxy AI su una gamma più ampia di dispositivi, inclusi Galaxy S23, S23 FE, Z Fold5, Z Flip5 e Galaxy Tab S9.

Nuovi strumenti per "vecchi" dispositivi La funzione "Circle to Search" Le funzioni introdotte da Galaxy AI in One UI 6.1 presentano le novità che abbiamo imparato a conoscere nelle serie più recenti dei dispositivi Android. Tra queste, "Cerchia e Cerca", che consente agli utenti di effettuare ricerche web disegnando un cerchio attorno agli elementi di interesse nelle immagini, caratteristica IA di spicco introdotta su Galaxy S24 e Pixel 8. "Note Assist" facilita la gestione degli appunti, offrendo una funzione di riepilogo per sintetizzare gli appunti e funzioni di traduzione, mentre "Browsing Assist" genera sintesi di articoli di notizie. "Transcript Assist" trascrive registrazioni di riunioni, mentre "Chat Assist" ottimizza il tono dei messaggi per comunicare in modo efficace.

"Interpreter" e "Live Translate" consentono conversazioni tra lingue diverse semplificando le comunicazioni e le traduzioni in tempo reale. Infine, l'opzione di "Modifica Generativa" permette agli utenti di ridimensionare o modificare le foto con suggerimenti dall'intelligenza artificiale.