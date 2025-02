Ender Magnolia: Bloom in the Mist si aggiorna alla 1.0.4 che migliora il gameplay e corregge dei bug

Ender Magnolia: Bloom in the Mist è arrivato in versione 1.0.0 a gennaio, ma il lavoro del team non si è concluso dopo la fine del periodo di Accesso Anticipato. Ha continuato a migliorare il gioco, anche in base al feedback degli utenti. Ora, è stato svelato l'update 1.0.4 con tutte le sue novità.

Il team scrive: "Grazie per aver giocato a Ender Magnolia: Bloom in the Mist. Abbiamo appena pubblicato la versione 1.0.4 che contiene alcuni miglioramenti di gameplay e alcune correzioni di bug. Grazie per il vostro supporto".