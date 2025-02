PXN P5 è il controller Hall Effect a basso prezzo per PC, Nintendo Switch, iOS e Android

Grande convenienza

Caratteristiche tecniche come quelle del PXN P5 generalmente fanno aumentare in maniera sostanziale il prezzo dei controller, ma in questo caso è possibile appunto acquistare il gamepad per soli 32,99€ su Amazon.

"Abbiamo costruito ottimi controller per anni, ma il PXN P5 è senza dubbio il nostro controller più ambizioso", ha dichiarato Sylvia Lin, Marketing Manager di PXN, nel comunicato stampa ufficiale.

"Con il P5, il nostro obiettivo è ridefinire i controller entry level, realizzando un prodotto ad alta fedeltà per migliorare la performance del giocatore su qualsiasi gioco e quasi tutte le piattaforme!"