Kingdom Come: Deliverance 2 propone un equipaggiamento tramite Twitch Drop e non tutti sono felici

Attualmente, ad esempio, i giocatori non stanno amando il modo in cui il team ha gestito un regalo, ovvero una nuova armatura. Questa è disponibile unicamente con i Twitch Drops e non tutti sono felici della cosa.

Kingdom Come: Deliverance 2 è un gioco di successo e in molti stanno apprezzando l'avventura GDR a tema medievale di Warhorse Studios. Ciò non significa che i fan non abbiano delle critiche da rivolvere agli autori.

I dettagli del Twitch Drop di KC: Deliverance 2

Fino al 19 febbraio è possibile ottenere tramite la funzione "Drop" di Twitch l'armatura da tagliaborse, un set da ladro completo per il protagonista. Farla propria non è troppo complicato, ma non tutti amano la cosa. Uno dei migliori commenti a riguardo - che descrive in realtà qualcosa che accade con molti giochi - recita: "Considerando che possiedo la Gold Edition, ho giocato oltre 60 ore e non ho mai amato guardare Twitch perché preferiscono spendere il tempo a giocare... Questo mi sembra un disservizio verso la community che ha supportato il gioco pagando."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Un altro fan amplia il concetto con le seguenti parole: "Ho un feedback costruttivo... in qualità di consumatore, odio questa cosa. Questi elementi dovrebbero essere dentro il gioco, non usati come motore per spingere artificialmente l'interazione social basandosi sulla paura dei giocatori di perdersi dei contenuti".

Non tutti criticano la mossa di Warhorse Studios, ovviamente, ma le critiche hanno un senso visto che questo tipo di contenuti sono pensati per spingere le interazioni con Twitch e pompare così i numeri fatti dal videogioco. È qualcosa che fanno tanti sviluppatori / editori, ma per molti non è piacevole. Voi che ne pensate?

Vi lasciamo in chiusura alla recensione di Kingdom Come: Deliverance 2.