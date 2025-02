Capcom spiega perché Monster Hunter Wilds non aggiunge una nuova categoria di armi

Perché il team non crea una nuova arma? Come spiega Capcom, non è affatto una cosa semplice.

Monster Hunter , di capitolo in capitolo, propone vari novità, comprese piccole o grandi modifiche alle armi. Molto di rado però introduce armi completamente nuove, soprattutto nei capitoli principali, e in Wilds il set di equipaggiamenti sarà lo stesso che in World .

Le parole sulle armi di Monster Hunter Wilds

Il director di Wilds, Yuya Tokuda, e il produttore, Ryozo Tsujimoto, hanno parlato con PCGamesN e hanno spiegato il loro punti di vista sulle armi di Monster Hunter. "Quando iniziamo lo sviluppo di giochi come World e, recentemente, Wilds, prendiamo sempre in considerazione se è arrivato il momento di aggiungere un nuovo tipo di arma. Non partiamo dal presupposto che non lo faremo, semplicemente non è qualcosa che abbiamo voluto fare nei più recenti titoli".

Le armi di Wilds hanno almeno una decina di anni sulle spalle e alcune hanno anche venti anni visto che provengono dal primo capitolo. Ciò detto, il director pensa che sia difficile trovare una quindicesima categoria di armi che possa trovare spazio all'interno degli equipaggiamenti attuali.

Viene detto che a ogni nuovo Monster Hunter il team introduce qualche differenza nei tipi di armi già disponibili, rispetto al passato, e fa in modo di rendere interessante il modo in cui possono combinarsi tra loro. Alle volte introduce anche nuove mosse o combo. Il tempo e le risorse necessarie per creare una nuova arma, secondo il team, sono meglio spesi nel migliorare quelle già disponibili. Inoltre, l'obiettivo è evitare di cambiare certe armi a tal punto da far sì che non sembrino più loro stesse: certamente questo non piacerebbe ai fan.

Spiega poi che in Iceborne sono presenti mosse avanzate per le armi, visto che è un contenuto per chi è già abile con il gioco base. In Wilds però si parte bene o male da capo e, sebbene alcune unicità di Iceborne siano sopravvissute nel nuovo capitolo, vari elementi non sono presenti. Lo scopo non è solo dare ai giocatori ciò che amano, ma fare in modo che tutto si incastri con il tipo di esperienza che Monster Hunter Wilds mira a creare.

Non è l'unica differenza tra i due giochi, tra l'altro: ecco le principali novità di Monster Hunter Wilds rispetto a World.