Monster Hunter Wilds risolve un grosso problema di World che aveva impedito a molti di giocare

Ciò che i dati di vendita non dicono, però, è il fatto che in realtà alcuni utenti hanno smesso di giocare Monster Hunter World ancora prima di iniziarlo . Capcom ha quindi cercato di capire il motivo e ha fatto in modo che in Wilds non accada lo stesso.

Le parole di Capcom su Monster Hunter Wilds

Ryozo Tsujimoto - produttore - e Yuya Tokuda - Director - hanno parlato con MP1st e hanno spiegato: "Con ogni gioco di Monster Hunter, pensiamo sempre ai nuovi giocatori che si avvicineranno alla serie per la prima volta con tale capitolo. Lo stesso si applica a Monster Hunter World: abbiamo creato tale prodotto pensando che sarebbe stato il primo per alcuni. Il risultato è stato che le persone lo hanno apprezzato a livello mondiale, con tanti nuovi giocatori che si sono avvicinati alla serie per la prima volta."

"Ovviamente ci sono stati utenti che non hanno provato World e persone che hanno giocato ma che sfortunatamente hanno abbandonato il gioco. Abbiamo scoperto la cosa analizzando i dati [...]. Non solo abbiamo trovato il momento in cui hanno smesso di giocare, ma abbiamo anche cercato di capire il motivo per cui hanno abbandonato il titolo".

Spiegano poi che per molti il divertimento è cacciare i mostri, ma alcuni hanno smesso di giocare a Monster Hunter World prima ancora di arrivare a quella parte. Quindi Wilds è stato pensato per fare in modo che l'utente possa arrivare a quella componente.

Anche se non viene spiegato il modo esatto in cui questo è stato realizzato (velocizzando la fase di introduzione e semplificando le prime missioni?), possiamo vederla come una grande differenza tra i due giochi. Se volete sapere le altre principali differenze tra Monster Hunter Wilds e World, ecco il nostro articolo.