Un nuovo iPad Pro OLED con chip potenziato già nel 2025, ma l'estetica dovrebbe rimanere la stessa

Secondo un nuovo rapporto di The Elec, Apple starebbe pianificando l'uscita di un iPad Pro OLED aggiornato entro la fine dell'anno. La notizia, se confermata, smentirebbe le precedenti voci che indicavano un possibile rinvio al 2026 a causa di presunte difficoltà nella produzione del chip M5.

Il rapporto di The Elec si concentra sui fornitori di Apple e suggerisce che la produzione in serie dei driver per il display del nuovo iPad Pro, forniti dall'azienda sudcoreana LX Semicon, inizierà tra aprile e maggio. Questo indicherebbe un'uscita del dispositivo entro la fine dell'anno, in linea con le previsioni di Mark Gurman di Bloomberg, sebbene l'analista non abbia escluso un possibile slittamento all'inizio del 2026.