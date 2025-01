iPhone SE 4 e iPad 11 potrebbero arrivare entro aprile, secondo un rumor

Pochi mesi ci separano ormai dal lancio di iPhone SE 4 (che potrebbe addirittura chiamarsi iPhone 16E ), il nuovo modello entry-level di smartphone della compagnia di Cupertino. In particolare, stando ai più recenti rumor, il nuovo smartphone potrebbe vedere la luce entro il mese di aprile , parallelamente all' undicesima generazione di iPad : scopriamone insieme tutti i dettagli.

iPhone SE 4: specifiche attese e disponibilità

In base a quanto riportato dal giornalista Mark Gurman di Bloomberg, iPhone SE 4 potrebbe uscire entro il mese di aprile, in concomitanza con il lancio di iOS 18.3, la nuova versione del sistema operativo mobile di Apple, di cui è prevista una versione beta a cavallo tra gennaio e i primi giorni di febbraio.

iPhone SE 4 (design puramente indicativo)

Ciò confermerebbe dunque i precedenti rumor, che suggerivano un aggiornamento del modello nel corso dei primi mesi del 2025. Tra le novità maggiormente attese per la quarta generazione di iPhone SE troviamo sicuramente il display OLED, l'introduzione del tasto Azione (introdotto in origine su iPhone 15 Pro e presente sul più recente iPhone 16) e il chip A18, montato su iPhone 16 e iPhone 16 Plus. Il nuovo chip permetterebbe dunque il pieno supporto ad Apple Intelligence, l'intelligenza artificiale proprietaria che sbarcherà in Italia esattamente nel mese di aprile. Il nuovo modello presenterà verosimilmente un sensore unico per il modulo posteriore della fotocamera.