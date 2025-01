iPad 11 avrà il chip A17 Pro e supporterà Apple Intelligence, secondo un rumor

Negli ultimi anni il modello base di iPad ha da sempre rappresentato un ottimo compromesso per gli utenti meno esigenti, con prezzi più accessibili e alla portata di tutti a confronto del fratello maggiore iPad Pro (destinato ad un uso più professionale), a fronte di prestazioni meno entusiasmanti. Proprio a tal proposito, manca ormai sempre meno alla presentazione ufficiale dell' undicesima generazione di iPad , attesa in concomitanza con il reveal di iPhone 16E. Un rumor delle ultime ore potrebbe aver svelato alcune specifiche tecniche del nuovo iPad 11: scopriamone insieme tutti i dettagli.

iPad 11: chip A17 Pro e supporto ad Apple Intelligence

Stando a quanto riportato dal giornalista Mark Gurman di Bloomberg nel corso della sua newsletter Power On, iPad 11 potrebbe montare il chip A17 Pro al suo interno, risultando in un grande salto in termini di prestazioni rispetto alla precedente generazione. Passi in avanti anche per la RAM, che per l'occasione passerà a 8 GB. Ricordiamo che lo stesso chip proprietario A17 Pro è stato montato all'interno di iPad mini 7.

Il chip A17 Pro, verosimilmente montato sui nuovi iPad 11

Lo stesso chip A17 Pro e la quantità maggiore di RAM porterebbero inoltre il supporto ad Apple Intelligence, l'intelligenza artificiale proprietaria di Apple, il cui arrivo in Italia è atteso entro la fine di aprile. Nessuna novità significativa invece per il design, che rimarrà sostanzialmente invariato rispetto alla precedente generazione di iPad.