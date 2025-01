Awesome Games Done Quick 2025 ha raccolto 2,5 milioni di dollari per la lotta contro il cancro

L'evento Awesome Games Done Quick 2025 , tenutosi a Pittsburgh negli Stati Uniti, è riuscito a raccogliere circa 2,5 milioni di dollari per la lotta contro il cancro . Più precisamente, 2.556.305 dollari, che andranno alla Prevent Cancer Foundation, un'organizzazione no-profit che mira a ridurre le morti per cancro del 40% nei prossimi dieci anni.

La cifra è in linea con quella dell'anno scorso, ma rappresenta comunque un risultato impressionante per la beneficenza in ambito videoludico. Nel corso degli anni, Awesome Games Done Quick, che vede gareggiare i partecipanti in gare di speedrun e non solo, ha raccolto complessivamente milioni e milioni di dollari per diverse cause, comprese altre donazioni alla lotta contro il cancro. Ad esempio, nel 2022 ha fruttato oltre 3,4 milioni di dollari alla Prevent Cancer Foundation, seguito dai 2,6 milioni di dollari del 2023.

L'edizione dell'anno scorso aveva visto la partecipazione di Peanut Butter, un cane, che aveva giocato a Gyromite per NES e che è noto per riuscire a battere Glass Joe in Punch-Out!

"🏁TEMPO SCADUTO🏁

#AGDQ2025 ha raccolto un totale di 2.556.305 dollari per @preventcancer!" recita l'annuncio ufficiale su X, che prosegue: "Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa maratona e a voi per la vostra incredibile generosità e supporto. Ci vediamo alla prossima edizione, #SGDQ2025!! 💙

P.S. GRAZIE MAGO DEI PREMI"

Nell'immediato futuro di Games Done Quick ci sono già altri eventi pianificati per raccogliere fondi per altre cause. Dal 6 al 9 febbraio si terrà Back to Black, mentre dal 9 al 16 marzo si terrà Frost Fatales. Infine, la Summer Games Done Quick 2025 è prevista dal 6 al 12 luglio a Minneapolis, Minnesota.