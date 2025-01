Meta potrebbe sostituire i suoi ingegneri con l'intelligenza artificiale, dice Mark Zuckerberg

La svolta trumpiana

Come sappiamo, negli ultimi giorni Meta, Amazon e altre aziende hanno rivisto i propri programmi DEI, e la sensazione è che tutte abbiano assunto un atteggiamento più vicino a quello dell'imminente governo Trump.

Ha fatto scalpore, in particolare, la scelta di Meta di abbandonare gli strumenti di fact-checking in nome della libertà di espressione, come se la verifica dei fatti e delle fonti fosse qualcosa di opinabile: anche questa una decisione in linea con la filosofia di Trump.