Meta, Amazon e altre aziende rivedono i programmi DEI tra chiusure e cambiamenti

I programmi DEI (Diversity, Equity, and Inclusion) sono iniziative aziendali volte a promuovere ambienti di lavoro equi, rappresentativi e inclusivi per persone di ogni provenienza e identità. Introdotti per combattere disparità sistemiche e favorire la partecipazione di gruppi storicamente svantaggiati, i programmi DEI si concentrano su tematiche come l'equità salariale, il reclutamento diversificato e la creazione di spazi inclusivi. Tuttavia, negli ultimi anni, questi programmi sono diventati oggetto di controversie, con alcune aziende che ne hanno ridimensionato o eliminato l'applicazione, spesso citando fattori legali o di efficacia.

Amazon: un nuovo approccio alla diversità Amazon ha recentemente deciso di "evolvere" i suoi programmi DEI, descrivendo molte delle sue iniziative come obsolete. In un memo interno, Candi Castleberry, vicepresidente per le esperienze inclusive, ha dichiarato che l'azienda sta abbandonando i programmi separati a favore di una strategia integrata nei processi aziendali. Questo approccio mira a costruire una cultura "nata inclusiva", con l'obiettivo di rendere i valori di diversità e inclusione parte integrante delle operazioni quotidiane, anziché elementi aggiunti successivamente. Candi Castleberry. La decisione di Amazon non è priva di critiche. Oltre a modificare le sue politiche interne, l'azienda ha rimosso alcune dichiarazioni specifiche dal suo sito ufficiale, come quelle a favore dei diritti LGBTQ+ e della comunità nera, sostituendole con affermazioni più generiche sull'equità. Sebbene l'azienda sostenga che questi cambiamenti siano parte di un processo per rendere i suoi valori più inclusivi, alcune persone ritengono che rappresentino un passo indietro rispetto agli impegni precedenti.