The Witcher 4 può ancora contare su degli sviluppatori della serie dopo dieci anni? Il CEO svela i numeri

Se temete che il team "originale" non ci sia più, non abbiate timore, non è affatto.

Dopo dieci anno dalla pubblicazione di The Witcher 3, CD Projekt RED sta lavorando al suo seguito, The Witcher 4 . Ovviamente negli anni il team è un po' cambiato, ma quanti dipendenti che lavorano al nuovo gioco hanno avuto esperienza dei precedenti?

Quante persone di The Witcher 3 sono ancora parte di CD Projekt RED

Michał Nowakowski, co-CEO di CD Projekt RED, ha scritto tramite Twitter: "The Witcher 3 compie 10 anni a maggio. Circa 100 dei suoi sviluppatori lavorano con noi ancora oggi per i nostri nuovi progetti, tra cui The Witcher IV. Alcuni di loro sono veterani di The Witcher 2 e The Witcher 1, tra cui il mio stimato co-CEO, Adam Badowski, che lavora con la serie fin dalla sua nascita nel 2002."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La dichiarazione di Nowakowski è un po' vaga, in realtà, perché sottolinea che un centinaio di designer di The Witcher 3 (alcuni dei quali veterani dei precedenti giochi) sono ancora parte della compagnia, ma non dice che tutti lavorano a The Witche 4. Semplicemente sono attivi su vari progetti, compreso The Witcher 4. Ovviamente è possibile che con questa parole il CEO intenda dire che si occupano di più progetti in contemporanea.

In un altro messaggio, Nowakowski afferma anche che il team di The Witcher 3 era composto da circa 200 (non un team enorme, per gli standard odierni dei AAA). Inoltre, conferma che il principale Director della storia è la stessa persona sin dal primo capitolo. Lui stesso lavora ai giochi da 20 anni.

Se volete scoprire di più sulla serie, ecco il nostro speciale nel quale parliamo della storia dai libri ai videogiochi in attesa di The Witcher 4.