DLSS su Helldivers 2? Per il director 'non è necessario'

DLSS? "Bello ma non necessario"

Il post che ha scatenato le polemiche

La discussione, come spesso capita sui social, nasce da una pessima interpretazione delle parole del boss di Arrowhead. Intervenuto per rispondere ad alcuni utenti che definivano il DLSS e FSR come "funzionalità basilari" per un videogioco, Johan Pilestedt ha dichiarato: "DLSS - bella tecnologia, ma non necessaria. Se devo impiegare del tempo, preferisco usarlo al meglio per concentrarmi sul cuore del gameplay, che è la parte più importante per avere un gioco di successo".

Come spesso capita le sue parole sono state trasformate in "il DLSS non arriverà mai su Helldivers 2", scatenando le ire di molti giocatori.

Il Director ha quindi replicato nuovamente per smentire tale impostazione: "Non ho mai detto questo! Ho solo detto gameplay > belle tecnologie", continuando "Amo il DLSS e le altre tecnologie che migliorano le performance. Ma quando sono in una riunione e la questione è 'più contenuti fantastici' vs 'più tecnologia', la decisione è facile...".