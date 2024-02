Helldivers 2 quanto ha venduto? Il CEO suggerisce una cifra rispondendo a un giocatore

Helldivers 2 è un successo su PC e PS5, questo pare ovvio considerando che è sempre nelle parti alte delle classifiche di vendita e il numero dei giocatori su Steam è molto elevato, ma esattamente quante unità ha piazzato? Non abbiamo una cifra esatta, ma il CEO e direttore creativo di Arrowhead Game Studios ha suggerito quante copie potrebbero essere arrivate nelle case dei videogiocatori: 3 milioni.

Il tutto è stato suggerito tramite Twitter. In un thread del CEO, un utente ha chiesto quante copie di Helldivers 2 sono state vendute fino a questo momento. L'amministratore delegato ha prima di tutto risposto con "un miliardo" tramite una gif di Dottor Male da Austin Powers.

Successivamente, però, un utente ha affermato "scommetto quasi tre milioni". A questo punto il CEO ha risposto puntando il dito e con un paio di occhi, sottintendendo che - come minimo - questa stima non sia completamente sbagliata.

Certamente si tratterebbe di un ottimo risultato. Possiamo supporre che Arrowhead Game Studios e SIE non si aspettavano un successo di questo tipo, visto che i server non erano minimamente pronti per supportare tutti quei giocatori.