Baldur's Gate 3: Larian Studios svela quanto ha venduto il GDR dopo l'Accesso Anticipato

Baldur's Gate 3 ha venduto oltre 2,5 milioni di giocatori durante il periodo di accesso anticipato, ma non sappiamo quanto abbia venduto dopo la pubblicazione della versione 1.0. Tuttavia, Michael Douse, direttore della pubblicazione, ha rivelato ora che l'acclamato RPG ha superato "di gran lunga" i dieci milioni di giocatori in un "brevissimo lasso di tempo".

Douse ne ha parlato in un thread su Twitter sulla moderazione della comunità e sulla comunicazione a seguito di problemi con le mod. Il supporto ufficiale per le mod è in fase di lavorazione per Baldur's Gate 3, ma ci sono stati problemi con le patch e gli hotfix che hanno danneggiato le mod, con conseguenti problemi per gli autori delle mod.

Cromwell ha incoraggiato i fan a non "arrabbiarsi con gli autori delle mod, i team di supporto, la comunità o gli sviluppatori. Il nostro obiettivo è quello di patchare il gioco mentre lavoriamo al futuro supporto per le mod. Capisco perché è frustrante, quindi quello che dobbiamo fare tutti è concentrarci sul futuro".

Il supporto alle mod è previsto per la pubblicazione nel corso dell'anno, con supporto multipiattaforma. Larian ha un sistema in atto, ma richiede più lavoro e test. Fino ad allora, continuerà a pubblicare patch e a risolvere problemi.