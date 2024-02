The Last of Us, Nick Offerman vince un premio e attacca gli omofobi

Variety ha riportato che Nick Offerman ha vinto il premio per la "migliore interpretazione non protagonista in una nuova serie" agli Independent Spirit Awards 2024 per il suo ruolo di Bill in The Last of Us. Il suo discorso di accettazione ha suscitato "enormi applausi" da parte del pubblico degli Spirit Award dopo che ha parlato contro "l'odio omofobico" che ha ricevuto a causa dell'episodio in cui ha recitato.

"Grazie mille. Sono sbalordito di essere in questa categoria, che è una cosa da pazzi", ha detto Offerman quando è salito sul palco. "Grazie a HBO per aver avuto il coraggio di partecipare a questa tradizione narrativa che è veramente indipendente. Si tratta di storie coraggiose e, quando l'odio omofobico dice: "Perché hai dovuto fare una storia gay?", noi rispondiamo: "Perché fai domande del genere. Non è una storia gay, è una storia d'amore, stronzo!".