Stellar Blade: il peso minimo in GB per l'installazione è stato svelato dalla confezione

Stellar Blade è ancora lontano ma in Giappone le catene di rivendita dei videogiochi fisici hanno messo a disposizione la prenotazione del gioco, con le confezioni ufficiali già disponibili (senza disco all'interno ovviamente). La parte interessante è che la confezione segnala un peso del gioco di "minimo 35 GB".

L'informazione è stata condivisa dall'utente Genki su Twitter, come potete vedere qui sotto. L'utente si dichiara sorpreso per questo peso, leggero a suo dire.

Ovviamente, considerando che manca ancora un po' di tempo, non è affatto detto che quei 35 GB di peso per Stellar Blade siano da considerarsi definitivi. È credibile che il team abbia per ora indicato un numero minimo sotto il quale per certo non scenderà, ma che il peso finale cambi nel corso delle settimane.

Ci saranno poi le patch e gli aggiornamenti di contenuti, quindi è facile che il peso totale di Stellar Blade aumenti di svariati GB.