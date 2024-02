Elden Ring Shadow of the Erdtree avrà una palude velenosa, Miyazaki ammette la sua dipendenza

Hidetaka Miyazaki, presidente di FromSoftware, ha ammesso la sua dipendenza dalla "creazione di paludi velenose" e, sebbene Elden Ring Shadow of the Erdtree sia stato un momento di "introspezione" per lo sviluppatore, Miyazaki afferma di non avere intenzione di smettere presto.

In un'intervista a Eurogamer, Miyazaki ha rivelato che Shadow of the Erdtree conterrà ancora una volta una palude velenosa.

"È stato in realtà un momento di introspezione per me dopo aver creato il gioco base. Solo dopo averlo creato mi sono reso conto che mi piace molto creare paludi velenose", spiega Miyazaki. "E questo è stato un piccolo momento di introspezione e riflessione per me. Quindi forse, quando i giocatori raggiungeranno la palude avvelenata nel DLC, proveranno un po' di questa retrospettiva".

Cosa possiamo aspettarci? Una palude con marcescenza scarlatta con al centro un doppio Duo Sacriderma con effetto Morbo Mortale?