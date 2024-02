Helldivers 2 è l'Anthem che avevamo sognato, il Destiny che ci era stato venduto

Sono talmente innamorato di Helldivers 2 che quasi non so da dove iniziare. È pazzesco che, soltanto una settimana fa, non sapevo quasi nulla di questo titolo né pensavo di giocarlo mentre ora ne sono totalmente dipendente. Helldivers 2 era, per me, quel gioco minore che Sony stava cercando di spingere dedicandogli un angolo dei suoi State of Play, niente di più e niente di meno. Succede però che proprio Sony decida di mandarmi un codice del gioco, Steam per giunta, al quale con un PC nuovo di zecca non ho saputo dire di no. E se non è stato amore a prima vista, poco ci è mancato: perché Helldivers 2 corregge a mio parere tutti gli errori commessi in tanti anni di Game As A Service, o GAAS, e ora proverò a spiegarvi il perché.

Una guerra diversa Helldivers 2 propone ogni volta un campo di battaglia diverso Partiamo dai livelli. Non sopporto quando un titolo pensato per essere giocato a ripetizione, propone livelli strutturati come un gioco single player e che sono sorprendenti soltanto la prima volta che li fai. Non è divertente e non ha senso perché una guerra non si svolge solo in due quartieri in croce; che strazio poi affrontare sempre lo stesso boss e gli stessi nemici con qualche moltiplicatore a fare l'unica differenza. In Helldivers 2 i livelli sono procedurali ed è come una vera guerra: con la tua astronave ti sposti tra sistemi, pianeti e regioni, quindi ogni missione si svolge su terreni sempre diversi. Anche gli obiettivi mutano: a volte si ripeteranno come è normale perché in guerra c'è sempre bisogno di creare un ponte radio, liberare un'area dai nemici o mappare una nuova zona, altre invece vi ritroverete davanti a missioni totalmente nuove e che probabilmente non avrete mai visto. Quante? Quante ne potrà contenere questa guerra dinamica.

Una questione di Backend Emozioni così non ne provavamo da anni Dopo quarantacinque ore di gioco continuiamo a vedere e scoprire cose nuove, o situazioni che si vengono a creare raramente e che possono cambiare radicalmente il corso di una partita. Qualche giorno fa, per esempio, ho scoperto che la causa della fitta nebbia che a volte avvolge Angel's Venture è un'enorme formazione fungina che può essere distrutta per ripristinare la visibilità. E soltanto ieri, su Erata Prime, ho portato a termine una missione da brividi mai vista prima e che richiedeva di preparare una raffineria per rifornire in volo due astronavi Pelican. La struttura di Helldivers 2 è estremamente modulare, gli sviluppatori potranno aggiungere nuove missioni, nuovi nemici, capovolgere il fronte con un evento straordinario con estrema facilità, annunciando i cambiamenti ai giocatori con un'edizione straordinaria del TG da mandare in onda sulle loro astronavi. Gli sviluppatori si sono dati tutti gli strumenti necessari per manovrare il gioco in piena libertà, nel team di sviluppo è stato persino creato un piccolo gruppo di master che si occupano di modificare in tempo reale eventi e variabili in un intero settore, su un singolo pianeta o addirittura intervenendo nella singola partita. Anche se Helldivers 2 si fosse rivelato un disastro, meriterebbe comunque di essere ammirato per come è stato pensato.

Pianeti che vanno... Il terreno di Helldivers 2 si deforma sotto i colpi dell'artiglieria, nuove creature vengono introdotte man mano. La guerra muta continuamente La trama di Helldivers 2 si compie davanti ai nostri occhi e noi tutti ne siamo in parte artefici. Qui non giochi solo per te stesso e per il tuo personaggio, ma per una causa più grande, il cui sviluppo influirà su quello che giocherai tra una o due settimane. Questo è quello che serve a un gioco online con una forte persistenza, non venti missioni da ripetere all'infinito aspettando che ne arrivano di nuove vendute a peso d'oro. Non ho invece la minima idea di quale sarà la prossima missione del mio Helldivers, se sarà buio pesto o il freddo andrà ad influire sul funzionamento delle mie armi, se dovrà infilarsi in un canyon che brulica di insetti o scappare nella giungla inseguito da centinaia di terminator; se la fuga finale avverrà in tranquillità sulla cima di un monte ben difeso o in una sconfinata pianura priva di protezioni. Anche se lo scopo di una missione è lo stesso della precedente, il campo di battaglia cambierà profondamente lo sviluppo dell'avventura, come i nemici che ci ritroveremo davanti che potranno essere più o meno forti e numerosi non solo in base alle difficoltà scelta. Come in una vera, stramaledettissima guerra. Gli sviluppatori di Helldivers 2 hanno capito che questi giochi hanno bisogno di contenuti che si autogenerano, oltre a quelli altrettanto importanti fatti a mano, perché gli utenti consumano molto più velocemente di quanto gli sviluppatori potranno mai produrre.

Best of... Helldivers 2 non è un gioco da giocare soli, anche se da soli a volte non è male avventurarsi In Helldivers 2 si rivedono finalmente compiute le mille promesse fatte dai vari Destiny dei quali Helldivers fa emergere tutti i limiti strutturali; possiamo persino spingerci a dire che Helldivers 2 è Anthem come gli utenti se lo erano immaginato. Ma in questo gioco vengono riprese anche idee e filosofie di sviluppo da tanti grandi del passato (il passato illustre, non quello di dieci anni fa): giocando a Helldivers 2 ho ritrovato il ritmo dei migliori Battlefront (i primi due), la guerra dinamica del grandissimo Planetside 2, l'azione e l'ipercameratismo di titoloni come Republic Commando, Armed & Dangerous, Bad Company. Un team di sviluppo che ha capito quanto sia importante che i giocatori abbiano ampio margine di errore: è divertente per loro evitare di sbagliare, dà profondità al gameplay, ed è divertente quando l'errore viene commesso e se ne vedono le disastrose conseguenze. Qui non ci sono voci computerizzate che ti ricordano di ricaricare l'arma, il fuoco amico è sempre attivo ed ogni gadget può facilmente ritorcersi contro l'intero gruppo. La cosiddetta "quality of life" è importante, ma non può essere sempre tutto automatizzato in nome dell'immediatezza.

Doppio fronte Il sistema dei codici da immettere di Helldivers 2 è geniale perché mette a dura prova i nervi di chi cerca di usare gli stratagemmi durante la battaglia Se Helldivers 2 si limitasse a questo mi limiterei a parlare di un bel gioco, promettente, ma ben lontano dall'eccellenza. Fortunatamente qui c'è molto di più. È l'azione vera e propria ad essere fuori scala, le esplosioni che causeremo, il numero di nemici su schermo e tutte le emozioni che questa battaglia perpetua è già riuscita a farci provare in poco meno di una settimana dal suo debutto. Vado fuori di testa quando il mio helldiver si inginocchia per ricaricare la sua mitragliatrice pesante, lordo di viscere aliene, mentre attorno è l'inferno e tutto trema, esplode, prende fuoco, schizza, sputa, stride. Senza contare il cambio netto quando affronteremo gli automaton e i loro plotoni di cyborg, mech e camminanti alti sei metri. Helldivers 2 è come i trailer degli E3, dove tutto è perfetto e l'azione è coreografata al millimetro per far apparire i giochi migliori di quelli che in realtà sono. Azzeccatissima anche la telecamera, così vicina da farti vivere la battaglia al massimo dell'intensità, ma comunque lontana il giusto per mostrare tutte le azioni eroiche del proprio personaggio e spesso anche dell'intero gruppo.

Simulaction Helldivers 2: due nemici totalmente diversi da affrontare, e presto arriverà anche una terza fazione a minacciare la Super Terra A Helldivers 2 non servono nemmeno i numeretti dei danni e tutte quelle amenità che non c'entrano nulla con un gioco d'azione, perché questo per fortuna non è la pallida imitazione di un gioco di ruolo. Non ci sono numeretti sopra la testa dei nemici, ma capirete di avergli fatto del male dall'ottimo feeedback dei colpi che rimbalzano sulle superfici più dure e spappolano quando centrano le parti più delicate. Se i GAAS fossero un genere, e fortunatamente non lo sono, Helldivers 2 a mio parere ne sarebbe il miglior esponente. Arrohead Games Studios è riuscita del resto nelle due cose più importanti: azzeccata la formula con il primo gioco, col secondo ci ha costruito dentro il miglior action cooperativo possibile. Ora deve soltanto sopravvivere a questa ondata di giocatori che, insieme ad alcuni errori di pianificazione commessi dagli sviluppatori, sta rendendo l'accesso ai server un'esperienza fin troppo snervante. Helldivers 2 è vittima del suo successo, ma ci sono posizioni ben più scomode da gestire.