PlayStation Plus Extra e Premium: disponibili i giochi PS4 e PS5 di febbraio

Il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium si è arricchito oggi dando il benvenuto ai nuovi giochi PS4 e PS5 di febbraio 2024 , che da ora sono disponibili per tutti gli abbonati ai servizi di Sony. In totale sono 13 i nuovi titoli aggiunti, con un occhio di riguardo agli amanti dei JRPG e della serie Tales of di Bandai Namco.

Nuove aggiunte, ma anche giochi in uscita

Tales of Arise

Come possiamo vedere si tratta di una line-up tutto sommato abbastanza variegata: delle adrenalinche corse di Need for Speed Unbound alle avventure in terra norrena di Assassin's Creed Valhalla e, ancora, si passa dai giochi di ruolo di stampo giapponese della serie Tales of a quelli occidentali con The Outer Worlds. Che ne pensate delle nuove aggiunte di questo mese?

Come al solito, vi ricordiamo che i giochi del PS Plus Extra e Premium saranno disponibili per gli abbonati fintanto che resteranno all'interno del servizio (solitamente parliamo di mesi o addirittura anni), a differenza di quelli del tier Essential che saranno vostri per sempre una volta riscattati (a patto di avere una sottoscrizione attiva a qualsiasi livello del PS Plus).

A tal proposito, oggi dieci giochi hanno lasciato il catalogo di Extra e Premium, tra cui Tekken 7, Resident Evil 7 e I Am Setsuna.