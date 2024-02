Skull and Bones, i voti della stampa sono molto contrastanti

Se avete letto la nostra recensione di Skull and Bones , saprete già che a nostro avviso la verità sta nel mezzo: il gioco sviluppato da Ubisoft Singapore ha alcuni pregi importanti ma anche difetti su cui è difficile chiudere un occhio , che speriamo vengano limati nel corso del supporto post-lancio.

Come da aspettative, Skull and Bones ha ricevuto voti molto contrastanti da parte della stampa internazionale, che ha assegnato al simulatore di nave pirata targato Ubisoft valutazioni che vanno dall'8 al 4.

I live service dividono

Come detto, era facile aspettarsi una situazione valutativa del genere per Skull and Bones: parliamo di un progetto travagliato, che si è protratto troppo a lungo fra mille incertezze che si riflettono anche nel prodotto finito.

Ma soprattutto si tratta di un live service: due termini che automaticamente dividono l'utenza e di conseguenza una parte della critica, come accaduto di recente anche a Suicide Squad: Kill the Justice League.