Samsung Odyssey Neo G9, la recensione di un monitor gaming di 57 pollici ultra curvo

Una curvatura estrema su un monitor gaming 4K ad alto refresh. Queste le caratteristiche principali di Samsung Odyssey Neo G9, che su un pannello mini LED da 57 pollici punta a offrire tutto quello che i giocatori possono desiderare, inclusa una frequenza di aggiornamento di ben 240 Hz. È vero, non è un OLED come il ROG Swift PG49WCD che abbiamo recensito qualche tempo fa, ma alla fine dei conti rimane un fantastico monitor high end.

I tempi di risposta di 1 millisecondo GtT non fanno gridare al miracolo, ma il refresh rate da 240 Hz è al top nella categoria e rende lo schermo appetibile anche ai giocatori più competitivi. Sul retro troviamo ben due porte HDMI 2.1, una DisplayPort 2.1 e due USB-C 3.0. Il supporto ad AMD FreeSync è certificato, ma il monitor è compatibile anche con NVIDIA G-Sync, pur con qualche incertezza. C'è poi la classica dotazione di opzioni gaming, oltre al supporto a PbP (Picture by Picture), PiP (Picture in Picture) e Smart KVM Switch: questo significa che possiamo controllare due computer con un singolo setup mouse e tastiera. Il tutto viene venduto a un prezzo di listino di 2499€.

Design

Il posizionamento della placca a copertura degli ingressi non è il punto forte del design di Samsung Odyssey Neo G9

Il design del monitor Samsung Odyssey Neo G9 gira intorno alla sua curvatura estrema di 1000R, che lo rende un display non semplice da maneggiare e installare, oltre che un po' troppo curvo anche per chi ama particolarmente questa tipologia di schermo. La qualità costruttiva è comunque ottima, così come la stabilità. La base è infatti solida e si fissa con una vite a farfalla su un robusto sostegno che permette la regolazione dell'altezza. Il pannello ha uno chassis in plastica che non vuole passare inosservato, con uno spesso blocco centrale che contiene l'elettronica, il sistema di dissipazione, i vari ingressi e l'illuminazione RGB. Il pannello che nasconde gli ingressi però, è incastrato in maniera piuttosto cervellotica e questo rende macchinoso andare ad aggiungere o rimuovere cavi dal retro. In basso, al centro, ci sono alcuni tasti di controllo che permettono di accedere a tutte le impostazioni.

La rotazione della base è limitata a 15° per lato, mentre la regolazione in altezza si attesta sui 120 mm, con inclinazione da -3 gradi a +10 gradi. Non c'è possibilità di ruotare in verticale questo monitor, anche in funzione delle sue dimensioni. Il peso, infine, è importante: più di 15 Kg già senza base.