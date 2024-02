F1 24: aperto il sito teaser, indiscrezione afferma che sarà presentato domani

Electronic Arts ha aperto il sito teaser di F1 24, senza riportare quasi alcuna informazione. Stando a un'indiscrezione, riportata da billbil_kun, il gioco dovrebbe essere presentato domani 27 febbraio 2024, ma non c'è alcuna conferma ufficiale in merito. Non viene detto nemmeno chi lo sta sviluppando, anche se possiamo dare per certo che si tratti di Codemasters, che ha gestito la serie negli ultimi anni.

Comunque sia, billbil_kun aveva già riportato diverse informazioni su F1 24, come la presunta data d'uscita, ossia il 31 maggio 2024, e la presunta data di presentazione, ossia domani. Quindi di fatto va confermandosi ciò che aveva già detto.

Va specificato che le sue informazioni confidenziali si sono sempre rivelate affidabili nel corso degli anni, quindi è difficile dubitare che abbia ragione anche questa volta.