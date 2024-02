Tekken 8 ha venduto due milioni di copie in un mese, facendo meglio di Tekken 7

Microtransazioni in arrivo per Tekken 8

Tra le future novità, è in arrivo il Tekken Shop: "Questo negozio in-game fornirà oggetti per la personalizzazione come costumi dei capitoli precedenti, skin per gli avatar e oggetti su licenza presi dalle nostre collaborazioni e permetterà così di dare il proprio tocco ai personaggio preferiti di TEKKEN." Vedremo che prezzi saranno proposti.

Per il resto vi ricordiamo che Tekken 8 è disponibile per PC, Xbox Series X/S e PS5.