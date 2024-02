Supermassive: licenziamenti di massa nel team di Until Dawn e The Dark Pictures Chronicles

Tra tutti quelli "a rischio", dunque, ben 90, ovvero circa un terzo dell'organico standard, sarebbero in via di licenziamento all'interno del team, con la notizia che sarebbe arrivata praticamente in queste ore, all'avvio della settimana lavorativa.

Bloomberg riporta oggi di licenziamenti di massa all'interno del team britannico Supermassive , noto per i suoi giochi horror come Until Dawn, The Quarry e The Dark Pictures Chronicles.

Un team molto attivo

The Casting of Frank Stone, una prima enigmatica immagine del gioco

Supermassive Games sta attualmente lavorando a diversi progetti, almeno tre fra quelli noti e vociferati, e non sappiamo dunque cosa potrebbe succedere ai titoli in questione considerando la notevole riduzione di personale imposta al team.

Fra i titoli annunciati c'è The Dark Pictures Anthology: Directive 8020, nuovo capitolo nella lunga serie antologica di avventure horror, oltre a Little Nightmares 3 e anche The Casting of Frank Stone, un progetto in collaborazione con Behaviour Interactive, autori del celebre Dead by Daylight.

Sebbene alcuni di questi siano probabilmente in fase avanzata di sviluppo, è possibile che una riduzione del genere sul personale possa avere influssi su altri titoli futuri, come gli eventuali seguiti di The Dark Pictures Anthology che potrebbero essere ridimensionati in termini di quantità ed estensione, in attesa di eventuali annunci e conferme al riguardo.