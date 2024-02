Non solo Samsung: anche Apple sarebbe al lavoro sullo sviluppo di uno smart ring

Samsung non è l'unica azienda impegnata nello sviluppo di uno smart ring.

Altre realtà si stanno affacciando sul mercato, come Amazon che al CES 2024 ha annunciato il suo Helio Ring; c'è poi la finlandese Oura, attualmente leader, che ha lanciato il suo primo Oura Ring nel 2016 ma non ha ottenuto un grande successo nelle vendite.

L'ingresso di player più influenti conferirà un notevole impulso a questa categoria di indossabili: tra questi spicca il nome di Apple, già impegnata nella categoria della salute tramite il suo Apple Watch.

Similarmente a Samsung che prevede di lanciare il suo Galaxy Ring, l'azienda di Cupertino, secondo voci e brevetti ottenuti, ha già avviato lo sviluppo di un anello intelligente, espandendo potenzialmente la sua gamma di dispositivi wearable.

Nonostante il lancio del prodotto sia ancora nel futuro, il fatto che l'azienda abbia perfezionato gli algoritmi del suo smartwatch per monitorare costantemente una vasta gamma di metriche di salute lascia intendere il focus marcato.