Epic Games Store: il gioco gratis del 22 febbraio è disponibile, link per il download

Da ora è disponibile su Epic Games Store il gioco gratis di giovedì 22 febbraio 2024. Si tratta di Super Meat Boy Forever.

Potrete riscattare il gioco gratis dell'Epic Games Store del data dalle pagina dedicata di Super Meat Boy Forever, che potrete raggiungere tramite questo indirizzo.

In alternativa, potete avviare il launcher di Epic Games e accedere allo store direttamente da lì. Avete tempo fino alle 16:59 di giovedì prossimo, ovvero il 29 febbraio 2024, per riscattare il gioco. Una volta fatto, questo verrà aggiunto alla vostra libreria per sempre, senza nessuna limitazione di sorta, proprio come se lo aveste acquistato.