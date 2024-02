MSI Claw: il nuovo handheld arriva finalmente in Italia. Prezzo, preorder e data d'uscita

Quando esce?

MSI Claw sarà disponibile sul mercato italiano a partire dall'inizio di Aprile (il giorno preciso non è ancora stato comunicato) , mentre i preordini prenderanno il via il prossimo 14 Marzo. L'handheld di MSI costerà 899€ e sarà inizialmente venduto in esclusiva da Mediaworld, completo della custodia per il trasporto.

Successivamente dovrebbe arrivare anche una versione meno potente, sulla falsariga di quanto avvenuto per ROG Ally, e basata sul SoC Core Ultra 5 125U ma non ci sono dettagli in merito all'effettiva distribuzione in Italia.

Vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine perché nelle prossime ore pubblicheremo un hands-on molto approfondito relativo alla nostra prova con MSI Claw.