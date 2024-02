Epic Games Store: annunciato il gioco gratis del 29 febbraio

Come da tradizione, i giochi in questione saranno riscattabili su Epic Games Store dalle 17:00 di giovedì prossimo. Potrete farlo direttamente dal client dello store oppure visitando questo indirizzo .

È stato annunciato il gioco gratis per PC dell' Epic Games Store della prossima settimana. Dal 29 febbraio 2024 potrete scaricare gratuitamente Aerial_Knight's Never Yield.

Aerial_Knight’s Never Yield

Aerial_Knight's Never Yield è un videogioco di genere runner 3D che ricorda gli endless runner, ambientato in una versione futuristica di Detroit. Il protagonista è Wally, un uomo che ha recuperato un tesoro rubato dalla sua famiglia, che gli conferisce delle abilità speciali che dovrà sfruttare superare i vari ostacoli sul percorso e compltare i livelli. Il gioco ha una trama interessante in continua evoluzione e una colonna sonora originale, realizzata da artisti di Detroit.

Su Steam è stato accolto genericamente bene dagli utenti, mentre nella nostra recensione di Aerial_Knight's Never Yield abbiamo criticato la poca varietà dell'offerta che fallisce nell'appassionare il giocatore.

