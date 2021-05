Aerial_Knight's Never Yield, la recensione di un runner pieno di ritmo e poco altro

Quando si parla di runner viene subito in mente il mondo mobile. Effettivamente i vari Google Play e App Store sono pieni di esponenti del genere. Il motivo è abbastanza semplice da spiegare: sono immediati e facilmente gestibili con i controlli touch. È una specie di matrimonio perfetto. Su PC e console i runner interessano meno, vuoi perché appunto molti li vedono come titoli da smartphone, e vuoi perché con controller o tastiera perdono un po' del loro fascino. In giro ce ne sono comunque molti, ma quanti arrivano al grande pubblico? In questo Aerial_Knight's Never Yield è già un titolo che possiamo definire coraggioso solo per il fatto che esista, anche se questa virtù non gli è bastata per trasformarlo in un ottimo gioco, come vedremo nel corso della recensione .

Meccaniche di gioco

Never Yield nasce come progetto personale dell'americano Neil Jones (Aerial_Knight)

Aerial_Knight's Never Yield racconta di un certo Wally, un ragazzo di colore su cui non ci vengono forniti molti dettagli biografici, che deve fuggire da dei nemici non bene identificati, portandosi dietro dei documenti di cui non sappiamo nulla. L'obiettivo dei cattivi è di impedirgli di diffondere dei segreti che potrebbero cambiare il volto della Detroit futuristica che fa da sfondo all'azione. Per scoprire in che modo, bisogna prima finire il gioco.

Avviata una partita ci accorgiamo subito che le opzioni non sono molte: possiamo solo scegliere se cambiare d'abito Wally o se affrontare la campagna, selezionando uno dei tre livelli di difficoltà disponibili (meglio giocare subito al secondo o al terzo, visto quanto è facile il primo). Quindi si comincia a correre. Di fatto ci troviamo di fronte a una corsa a ostacoli giocata ritmo di musica. Wally può saltare, scivolare e scattare in avanti. Ogni ostacolo, sia esso una finestra da spaccare, un'auto che tenta di investirci, una fotocopiatrice gigante lasciata in mezzo al corridoio, o un grosso elicottero ultratecnologico, può essere superato con una delle quattro mosse (cinque se consideriamo un balletto eseguibile in corsa, che però è solo coreografico). A seconda del livello di difficoltà selezionato, avremo degli aiuti più o meno marcati durante il gameplay: slow motion all'avvicinarsi del pericolo e dei suggerimenti a schermo sul tasto da premere per superarlo. Di nostro lo abbiamo iniziato a livello di difficoltà medio, selezionando poi quello più difficile, perché gli aiuti lo rendono davvero troppo semplice. Purtroppo il primo problema di Aerial_Knight's Never Yield è che è tutto qui, ossia che si esaurisce nel suo concept base.