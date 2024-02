Epic Games Store: il gioco gratis del 22 febbraio è cambiato, non più Fallout Trilogy

Dal 22 febbraio non troveremo dunque Fallout, Fallout 2 e Fallout Tactics: Brotherhood of Steel come titoli gratis da scaricare dallo Store, bensì Super Meat Boy Forever , con una scelta che non è stata motivata ufficialmente da Epic Games.

Come avevamo riportato giovedì scorso , sulla pagina ufficiale di Epic Games Store era comparsa la Fallout Trilogy classica come nuovi titolo gratis in arrivo dal 22 febbraio per la prossima settimana su Epic Games Store, ma stranamente la compagnia ha deciso di cambiare l'offerta nelle ore scorse.

Super Meat Boy Forever

Super Meat Boy Forever è un nuovo inferno di ostacoli e trappole da superare

Il titolo in questione è un nuovo capitolo nella serie di platform "hardcore" da parte di Team Meat, diventato un vero e proprio mito in ambito indie per aver rilanciato la teoria del gioco a piattaforme difficile e punitivo, che evidentemente ha incontrato il favore di una porzione di pubblico.

Super Meat Boy Forever, in particolare, rappresenta una variante della struttura classica con l'aggiunta della dinamica in stile "auto-runner", con il personaggio che di fatto si sposta in maniera automatica e al giocatore è richiesto di saltare e agire con perfetto tempismo per evitare ostacoli e morti decisamente cruente.

Si tratta di un titolo che si pone su un livello decisamente diverso rispetto ai grandi classici Interplay che erano stati mostrati prima, dunque non si può dire che il cambio sia molto favorevole, ma considerando che Fallout Trilogy è forse già più diffuso, anche per essere stato distribuito in precedenza in varie altre promozioni, la nuova scelta potrebbe non essere sgradita. Potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di Super Meat Boy Forever.