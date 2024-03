Fallout 76 non ha una funzionalità fondamentale e ciò fa impazzire il boss di Xbox

Fallout 76 non supporta, perlomeno non ancora, il cross-save, ovvero la possibilità di trasferire i salvataggi da una piattaforma all'altra. E la cosa a quanto pare non va a genio a Phil Spencer, il boss della divisione gaming di Microsoft.

Come abbiamo riportato in giornata, in un'intervista con Polygon, Spencer ha dimostrato di essere molto interessato ai dispositivi handheld, il che potrebbe avvalorare i rumor che affermano che Xbox starebbe lavorando a una console portatile.

Nel parlare di quali cambiamenti si potrebbero apportare per fare in modo che questi dispositivi offrano un'esperienza simile a un Xbox, il boss della divisione gaming di Microsoft, ha menzionato Fallout 76 e l'assenza della funzionalità di cross-save, cosa che a suo dire che lo fa impazzire.

"Voglio che il mio Lenovo Legion Go sia come una Xbox", ha dichiarato Spencer in un'intervista a Polygon durante la GDC 2024. "Ho portato Legion Go con me alla GDC. Sono in aereo e ho un elenco di tutte le cose che non la fanno sembrare una Xbox. Dimenticate il marchio. Ci sono tutti i miei giochi? Tutti i miei giochi vengono visualizzati con i file di salvataggio che desidero? Vi dirò che un gioco che al momento non lo fa - e mi sta facendo impazzire - è Fallout 76. Non ha il cross-save."