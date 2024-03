Baldur's Gate 3: Larian nega categoricamente le voci su dei conflitti con Wizards of the Coast

Smentendo categoricamente le teorie nate in rete dopo che Larian Studios ha svelato che non realizzerà Baldur's Gate 4 e delle espansioni del terzo capitolo, il CEO Swen Vincke ha dichiarato che la decisione non è dovuta in alcun modo a dei contrasti con Wizards of the Coast, la società detentrice dei diritti dell'IP, e che, anzi, a suo dire è stato un ottimo partner.

Per chi non lo sapesse, pochi giorni fa Sven Vincke, il CEO di Larian Studios, ha svelato che il team non realizzerà delle espansioni o un sequel di Baldur's Gate 3, con il prossimo progetto che sarà completamente slegato dal franchise di Dungeons & Dragons.

Ciò ha fatto nascere delle teorie, specialmente su Reddit, secondo cui ci sono stati dei forti contrasti tra le due parti. Ebbene, Vinke ha dichiarato che sono solo supposizioni senza fondamento.

"Leggendo i thread di Reddit, vorrei chiarire una cosa. Wizards of the Coast non è responsabile se abbiamo preso una direzione diversa", ha detto Vincke. "Al contrario, hanno davvero fatto del loro meglio e sono stati per noi un ottimo licenziatario, permettendoci di fare le nostre cose. Abbiamo preso questa decisione perché è ciò che è meglio per Larian."