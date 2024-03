Nintendo Switch: al via i Saldi Blockbuster dell'eShop con sconti fino al 70%

Da oggi sono iniziati i Saldi Blockbuster dell'eShop, lo store digitale di Nintendo Switch. Come suggerisce il titolo della promozione, le offerte riguardano giochi apprezzati dal grande pubblico, sia esclusive prodotte dagli studi interni di Nintendo che giochi multipiattaforma.

Ad esempio, troviamo in offerta i sempreverdi Animal Crossing: New Horizons e Super Mario Odyssey al prezzo di 39,99 euro, con uno sconto del 33% sul prezzo pieno. Tale scontistica si estende anche ad altri titoli esclusivi, come Xenoblade Chronicles 2, The Legend of Zelda: Link's Awakening, Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX e Bayonetta 3, giusto per citarne alcuni.

In offerta troviamo anche Diablo 2 Resurrected, proposto al prezzo di 13,19 euro, con uno sconto del 66% sul totale, Hogwarts Legacy a 35,99 euro ed EA Sports FC 24 a 17,99 euro. Le nuove offerte potrebbero essere anche molto interessanti per recuperare Prince of Persia: The Lost Crown, ora acquistabile a 29,99 euro, anziché i canonici 49,99 euro.