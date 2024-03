Xbox, prima o poi i giochi arriveranno tutti su PS5 stando a quanto sentito alla GDC 2024

Christoper Dring, giornalista di gamesindustry.biz, ha riportato delle voci davvero preoccupanti per Xbox dalla GDC 2024, l'evento dedicato agli sviluppatori di videogiochi che si svolge ogni anno a San Francisco. Secondo lui a un certo punto tutti i giochi first party di Xbox usciranno anche su PS5 , dato che il mercato della console di Microsoft è praticamente piatto, in particolare in Europa.

Una situazione critica

I conti non tornano per Xbox

I negozi hanno già iniziato a tagliare i giochi fisici di Xbox dagli scaffali, come riportato in precedenza, ma anche alcuni editori stanno iniziando ad avere dei dubbi in merito. Uno di questi ha detto a Dring: "Facciamo grandi sforzi per crare la versione Xbox Series X/S di un gioco quando, a essere onesti, il nostro mercato è su PC e PS5."

L'intervento di Dring può essere ascoltato al minuto 8:57.

Stando a quanto sentito da Dring, quindi, prima o poi Microsoft convertirà tutti i suoi giochi su PS5, considerando i problemi che sta attraversando come produttore hardware. Inoltre potrebbe anche allentare il focus sul Game Pass, che pare gli stia alienando i favori di diversi editori, che vanno allontanandosi dalla piattaforma. C'è da dire che altri analisti, come Michael Pachter, considerando invece il Game Pass il centro dell'azione di Microsoft nel mercato videoludico nei prossimi anni. Insomma, la situazione non è chiarissima e ciò che accadrà è davvero tutto in divenire, considerando anche che ancora non sono state sfoderate delle carte determinanti come i giochi di Activision Blizzard.