Mass Effect: molti veterani della trilogia originale al lavoro sul nuovo capitolo

Il nuovo Mass Effect , di cui si sa ancora pochissimo, è nelle mani di molti veterani della trilogia originale , come confermato dal game director Mike Gamble su X. Insomma, Bioware avrebbe deciso di puntare su quelli che hanno contribuito a realizzare una delle sue serie più apprezzate per riempire il ruoli chiave del gioco.

I veterani

Il post di Gamble

La notizia è nata da un post dell'illustratrice Kala Elizabeth, che ha affermato: "I capi del team di Mass Effect 5 sono per la maggior parte sviluppatori veterani della trilogia originale, alcuni dei quali sono lì dall'inizio. Credo che il gioco sia in ottime mani e la narrazione secondo cui stanno andando tutti via sia irrispettosa verso chi è rimasto. I videogiochi non vengono realizzati da uno sviluppatore!"

Al suo post ha risposto l'utente @DuskDummy, dicendo: "Voglio crederti, ma apprezzerei davvero se avessi una fonte che confermasse la presenza di veterani della trilogia nel team di Mass Effect 5."

Al che la fonte è arrivata. Mike Gamble è infatti intervenuto spiegando: "Produttore esecutivo, direttore artistico, direttore creativo e game director sono tutti veterani della trilogia."

Il nuovo Mass Effect è stato annunciato nel 2020. Bioware non l'ha ancora presentato ufficialmente, dando la precedenza a Dragon Age: Dreadwolf, il cui sviluppo dovrebbe essere quasi terminato.